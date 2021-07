Justice et faits divers

Six ans pour avoir agressé sexuellement deux adolescentes de 13 et 14 ans

Un Montréalais qui a agressé sexuellement deux amies de 13 et 14 ans en profitant de leur intoxication aiguë a été condamné vendredi à six ans d’emprisonnement au palais de justice de Montréal. L’une des victimes d’Evans Atta Ansu a été retrouvée comateuse et ensanglantée dans un banc de neige.