Le conducteur et la passagère d’une moto ont été grièvement blessés à Lachute, samedi après-midi, quand un automobiliste qui effectuait une manœuvre de dépassement est entré en collision avec eux. La Sûreté du Québec fera enquête.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est vers 12 h 30 que les autorités rapportent avoir été appelées à se rendre sur les lieux, sur la route 329 dans le secteur de Lachute, dans les Laurentides.

Selon la porte-parole de la SQ, Béatrice Dorsainville, « le véhicule aurait fait des manœuvres de dépassement avant d’aller percuter la moto en réintégrant sa voie ». « On parle d’une collision en face à face. À savoir si c’était une manœuvre dangereuse ou légale, ça fera partie de l’enquête », a-t-elle dit.

Chose certaine : le conducteur et la passagère, dont les âges n’ont pas été précisés à ce stade-ci, « ont subi des blessures graves », a confirmé Mme Dorsainville. On ne craindrait toutefois pas pour leur vie à l’heure actuelle.

Le conducteur de l’automobile, lui, n’a pas subi de blessures. Il semble toutefois qu’il ait été appréhendé par les autorités. Il pourrait faire face à des accusations s’il s’avère que ses manœuvres étaient dangereuses.

Un agent reconstitutionniste de la Sûreté du Québec devrait se rendre sur les lieux de la collision en après-midi samedi, afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de celle-ci.