Un enfant de quatre ans est décédé vendredi soir, dans le secteur de Saint-Amable en Montérégie, après avoir été accidentellement frappé par le véhicule d’une amie de la famille, dans une entrée résidentielle.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« C’est vraiment triste ce qui s’est passé. On parle d’un couple d’amis qui arrivait à la résidence dans une grande cour et en arrivant dans l’entrée, elle a heurté le petit bonhomme », a expliqué le capitaine Sylvain Lachapelle, de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent (RIPRSL).

L’appel initial au 911 a été logé vers 21 h 20 et rapidement, plusieurs véhicules de patrouille se sont rendus sur les lieux de l’accident et un périmètre de sécurité a été érigé pour analyser la scène.

« Pour l’instant, on ne sait pas si l’enfant passait ou courait au moment des faits. Ce sont des choses que l’enquête devra déterminer. Mais chose certaine : il n’y a rien de criminel là-dedans », a assuré M. Lachapelle, en écartant tout possible dépôt d’accusations.

Après l’impact, des manœuvres de réanimation ont été effectuées sur l’enfant, qui a été transporté d’urgence à l’hôpital. Son décès y a été constaté peu après.

Même si tout semble pointer vers le fait qu’il s’agit d’un tragique accident, une enquête du coroner sera menée au courant des prochains jours, et une expertise devrait être menée sur le véhicule pour comprendre les causes et les circonstances exactes de la collision.

Plusieurs membres de la famille se sont rendus à l’hôpital dans la soirée de vendredi. Du soutien psychosocial pourra être offert à toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cette affaire, a assuré le capitaine Lachapelle.