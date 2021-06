Un incendie, qui s’est déclenché sur une terrasse située sur la toiture d’un bâtiment, a lieu dans l’arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal. Soixante-dix pompiers étaient toujours déployés sur les lieux vendredi soir.

Coralie Laplante La Presse

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a reçu un appel vers 16 h 10 à propos d’un bâtiment de trois étages comportant six unités de condos qui était la proie des flammes.

L’incendie a atteint le deuxième niveau d’alerte, selon le SIM.

Aucune information sur les occupants n’était disponible vendredi soir.

« On n’a pas la cause [de l’incendie], mais ces temps-ci on a beaucoup de feux de toitures, de balcons, de terrasses. Il fait très chaud, les gens utilisent leur barbecue, les cigarettes dans les pots », a déclaré la chef de section du SIM, Marie-Ève Beausoleil.