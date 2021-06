(London) Une veillée est prévue mardi soir à la mosquée fréquentée par cinq membres d’une famille qui, selon la police, a été intentionnellement percutée par un automobiliste à London, en Ontario.

La Presse Canadienne

La mosquée de London a déclaré que la ville et le pays étaient dévastés à la suite de l’attaque de dimanche, qui a fait quatre morts et envoyé un garçon de neuf ans à l’hôpital.

La police a déclaré que les membres de la famille avaient été ciblés en raison de leur foi musulmane.

Les policiers affirment qu’une camionnette, conduite par un homme de 20 ans de London, est montée sur un trottoir et a heurté les membres de la famille alors qu’ils se promenaient le soir. Le véhicule est ensuite reparti.

La police n’a pas divulgué les noms des victimes, mais une déclaration publiée par la famille lundi soir les identifie comme étant Salman Afzaal, 46 ans, sa femme de 44 ans Madiha Salman, leur fille de 15 ans Yumna Salman et la mère de M. Afzaal, qui est âgée de 74 ans.

Le fils du couple, Fayez, âgé de neuf ans, a été grièvement blessé, mais devrait survivre.

Sana Yasir, une amie de la famille, a confirmé qu’elle avait été en contact avec le frère et la belle-sœur de M. Afzaal et a publié la déclaration en leur nom.

« Nous devons comprendre que la destruction d’une famille d’une manière brutale et horrible comme celle-ci est quelque chose contre laquelle nous devons tous nous opposer », indique la déclaration. « Nous devons nous opposer à la haine et à l’islamophobie et sensibiliser nos communautés et tous les horizons politiques. »

Mme Yasir a déclaré que la famille était bien connue au sein de la communauté pakistanaise musulmane locale.

« Ils étaient la famille la plus aimante, attentionnée et authentique et vous accueillaient toujours avec le sourire », a-t-elle déclaré.

Des dizaines de personnes se sont rendues sur les lieux de l’attentat lundi soir pour leur rendre hommage.

Les gens ont pleuré, se sont serrés dans leurs bras et ont placé des fleurs autour d’un lampadaire et d’un arbre à proximité, à un mètre de l’endroit où le camion a grimpé sur le trottoir.

Des politiciens de partout au Canada, mais aussi d’ailleurs dans le monde, ont dénoncé l’attaque, qualifiée par plusieurs de geste terroriste.

Le premier ministre du Pakistan, Imran Khan, a condamné l’incident sur Twitter, disant qu’il reflète « l’islamophobie croissante dans les pays occidentaux ».

Le ministre des Affaires étrangères du pays, Shah Mahmood Qureshi, a exprimé sa sympathie pour les proches des victimes et espère que l’enfant se rétablira.

Nathaniel Veltman a été arrêté et accusé de meurtre pour l’attaque.