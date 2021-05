Un incendie majeur a présentement cours dans un quartier de Mont-Laurier, dans les Laurentides, a rapporté vendredi soir la Sûreté du Québec (SQ).

Léa Carrier

La Presse

Le feu s’est déclaré dans un immeuble de la rue Pont au centre-ville vers 19 h 15. « Un bloc appartements a été touché par les flammes, mais grâce à l’intervention rapide des pompiers, celles-ci ne se sont pas propagées sur les bâtiments avoisinants », a indiqué Isabelle St-Jean, relationniste à la Ville de Mont-Laurier. Plus tôt en soirée, la SQ avait affirmé le contraire.

Aucun blessé n’a été rapporté pour le moment.

Les policiers de la SQ portent présentement assistance aux pompiers de la ville. La cause et les circonstances de l’incendie n’ont pas été précisées et l’opération est toujours en cours.