La comédienne Patricia Tulasne intente une poursuite de 1,6 million de dollars contre Gilbert Rozon. Elle allègue qu’elle a été « brutalement violée » par l’ex-magnat de l’humour en 1994.

Véronique Lauzon

La Presse

« Pendant plus de vingt ans, elle a subi les séquelles de cette agression, seule et en silence, peut-on lire dans la poursuite déposée jeudi au palais de justice de Montréal. Par la présente procédure, elle demande que justice soit faite, que la vérité de l’agression qu’elle a subie soit démontrée, que les mensonges du défendeur soient exposés, que le défendeur paie pour les dommages qu’il lui a causés. »

La comédienne affirme que l’agression sexuelle a eu lieu en août 1994, alors qu’elle jouait dans la pièce de théâtre Le dîner de cons, présentée au Festival Juste pour rire.

Lors d’un souper avec la troupe de théâtre au restaurant Le Piémontais, le fondateur de Juste pour rire lui a proposé de la reconduire à sa résidence. Les deux habitaient à Outremont.

« Pendant le trajet, le défendeur s’est comporté de manière correcte et aucunement dragueur. Il n’a donné à la demanderesse aucune raison de se méfie », lit-on dans la poursuite.

Arrivé devant la résidence de Mme Tulasne, Gilbert Rozon lui aurait demandé s’il pouvait rentrer chez elle, ce qu’elle aurait refusé. Il serait tout de même sorti de sa voiture et l’aurait accompagné dans sa promenade avec son chien. « La demanderesse se demandait pendant toute la promenade comment se débarrasser du défendeur, mais hésitait à l’envoyer promener en raison de l’influence de Rozon dans le milieu artistique », lit-on dans le document judiciaire.

À la fin de la promenade, devant la porte de la maison de la comédienne, « le comportement du défendeur aurait radicalement changé ». Il se serait introduit de force dans l’appartement de Mme Tulasne. « Il a alors plaqué la demanderesse contre le mur, s’est jeté sur elle et s’est mis à déboutonner sa robe », lit-on.

Craignant les conséquences si elle résistait et étant « en état de choc », elle se serait « laissée faire ». « Le défendeur l’a trainée dans la chambre à coucher, a baissé son pantalon et à froid, sans mettre de condom, l’a agressée sexuellement. »

La plaignante allègue avoir confié l’agression à une amie le lendemain des évènements.

Toujours dans la poursuite civile déposée jeudi, Mme Tulasne confie qu’elle aurait eu des idées noires après les évènements, qu’elle aurait quitté son conjoint et son appartement à Montréal « pour vivre en campagne puisqu’elle voulait être seule et ne voulait pas avoir de contact avec qui que ce soit ». Elle allègue être célibataire depuis ce temps.

« Alors qu’elle n’avait jamais eu de problème de consommation de drogues avant l’agression, entre 2004 et 2009 elle a vécu une période où elle sortait beaucoup, prenait de la drogue et vivait des relations éphémères avec des hommes plus jeunes, comportement qu’elle attribue au mal-être engendré par l’agression », peut-on aussi y lire.

Rappelons que dans la foulée du mouvement #moiaussi en 2017, Patricia Tulasne a dénoncé avec huit autres femmes les agressions qu’elles auraient subies de la part de Gilbert Rozon dans Le Devoir et au 98,5 FM.

Le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) a analysé plusieurs plaintes contre Gilbert Rozon, dont une de Mme Tulasne. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en a finalement retenu une seule, soit celle de viol et attentat à la pudeur à l’endroit d’Annick Charette. À ce sujet, le 15 décembre 2020, l’ancien magnat déchu de l’humour a été acquitté.

L’actrice fait aussi partie du collectif de femmes « Les Courageuses », qui ont déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective visant à représenter toutes les personnes qui auraient été agressées ou harcelées sexuellement par M. Rozon, le 27 novembre 2017. Cette demande a été rejetée par la Cour suprême du Canada le 16 novembre 2020.

Patricia Tulasne demande 1,6 million en dommages-intérêts et dommages punitifs.