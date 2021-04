Justice et faits divers

Hells Angels

Vestes et breloques au cœur d’un bras de fer judiciaire

Quatre ans après que la Chambre des communes eut rejeté un projet de loi visant à interdire le port des vestes et des bijoux à l’effigie des organisations criminelles, la poursuite et la police s’adressent davantage aux tribunaux pour confisquer les vêtements et breloques aux couleurs des Hells Angels et de leurs clubs-écoles, même s’il n’a pas été démontré que leurs propriétaires ont commis un crime.