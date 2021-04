L’étudiante poursuivie par l’UQAM pour la publication de photos jugées « indécentes ou pornographiques » sur les réseaux sociaux compte se défendre. Elle allègue que le plaidoyer de l’Université est « sans fondement » et illustre une conception « dépassée » de l’art.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Dans notre société moderne, le fait qu’une femme se révèle, partiellement ou autrement sur une photo, alors que le photographe l’y a autorisée et qu’elle a payé pour acquérir ces photos, ne devrait pas être qualifié d’acte pouvant porter atteinte à la réputation », martèle Hélène Boudreau dans une déclaration sous serment transmise jeudi soir.

Elle affirme que ses photos sont « une marque de fierté, un symbole de liberté », et déplore qu’on tente de brimer sa liberté d’expression. Mercredi, La Presse révélait que l’UQAM poursuit l’étudiante en arts visuels, jugeant que celle-ci publie des photos « indécentes ou pornographiques » sur les réseaux sociaux, en s’affichant avec le logo de l’université. L’administration lui réclame 125 000 $.

Cette affaire a commencé le 24 février, lorsqu’Hélène Boudreau a publié une première photo sur Instagram où on peut la voir « relevant sa toge de finissante de manière à exhiber ses seins ». D’après l’avocat de l’Université, Me Raymond Doray, l’étudiante tenait alors dans ses mains un diplôme « sur lequel on peut voir de façon très nette » le logo de l’UQAM. « Il n’y a pas de doute que l’utilisation du nom et du sigle de l’UQAM […] vise à donner une valeur ajoutée à son commerce en ligne de photos indécentes ou pornographiques », a déploré l’avocat.

Le 2 mars, le vice-recteur à la vie académique, Jean-Christian Pleau, a contacté l’étudiante pour lui demander de « retirer les photos en question ». L’Université reproche à Hélène Boudreau d’avoir supprimé la photo sur Instagram, mais pas sur Facebook, ni Twitter ou son profil OnlyFans. L’étudiante, elle, affirme qu’on ne lui a jamais demandé de le faire sur toutes les plateformes.

Sur une autre photo publiée sur Facebook, on voit l’étudiante « partiellement dénudée, qui lève un doigt d’honneur devant le logo et une publicité émise par l’UQAM ». La direction a envoyé une première mise en demeure le 12 mars, puis une seconde le 19 mars, après avoir été avisée qu’une « quinzaine d’hyperliens » renvoyaient vers la photo. À ce sujet, Hélène Boudreau affirme que les mises en demeure, envoyées à l’adresse de son père, ne lui ont pas été dûment transférées. « En date de ce jour, toutes les photos ont été retirées » de toutes les plateformes, assure-t-elle toutefois, en assurant que les hyperliens ont aussi été effacés « dans le but d’en arriver à dialoguer avec l’UQAM ».

Une réaction « incompréhensible »

Hélène Boudreau affirme que la réaction de l’établissement est « incompréhensible », dans la mesure où elle avait demandé au photographe, lors de sa prise de photos, si elle pouvait révéler sa poitrine. L’employé se serait dit « en accord » avec l’approche, pour autant qu’elle se limite « à exhiber le dessous » des seins.

« Les personnes présentes n’y ont rien vu de mal, bien au contraire. Il faut avoir une conception dépassée de l’art pour ne pas réaliser que mes photos ne se voulaient qu’une expression artistique originale », fustige l’étudiante, soutenant qu’elle n’avait « aucune intention » de s’en servir « comme matériel publicitaire ».

C’est le cabinet d’avocats Spiegel Sohmer qui représentera Hélène Boudreau. « Ça touche des aspects sociaux qui selon nous, en 2021, sont essentiels. Il faut protéger les droits de notre cliente, surtout pour s’exprimer de façon artistique. C’est primordial, et pas juste pour le droit », a expliqué Me Jason Novak.

Il soutient que quatre autres collègues, dont Me David Banon, ont été affectés à l’affaire, « vu l’importance » de celle-ci, dont un juriste en propriété intellectuelle. Les avocats de l’étudiante affirment que la marque « UQAM » n’est pas inscrite au Registraire des marques de commerce du Canada et, donc, que même l’argument légal est infondé. L’Université, de son côté, n’a pas souhaité réagir vendredi.