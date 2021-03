La Police provinciale de l’Ontario (PPO) a confirmé lundi matin l’identité de la victime dans l’enquête pour meurtre qui cible un médecin de l’hôpital de Hawkesbury. Il s’agit d’un homme de 89 ans de Pointe-Claire, dans l’ouest de l’île de Montréal.

Vincent Larouche

La Presse

Brian Nadler, médecin de 35 ans qui réside à Dollard-des-Ormeaux, est accusé du meurtre d’Albert Poidinger, 89 ans. Le crime serait survenu dans des circonstances qui n’ont pas été précisées. Le médecin demeure détenu et doit revenir en cour le 6 avril par visioconférence. Son avocat a dit qu’il clamait son innocence et comptait se défendre. Sa mère a dit à La Presse qu’elle préférait ne pas faire de commentaires sur la situation pour l’instant.

Les enquêteurs sont par ailleurs en train d’examiner plusieurs autres morts suspectes survenues récemment dans le même établissement.

PHOTO TIRÉE DE LINKEDIN Le suspect, Brian Nadler

« L’enquête par l’unité criminelle de la PPO de Hawkesbury, sous la direction de la division des enquêtes criminelles de la PPO, se poursuit et examine les circonstances entourant d’autres morts suspectes à l’hôpital », a précisé le corps policier dans un communiqué lundi. Ni la police ni l’hôpital n’ont précisé le nombre de décès qui font l’objet d’une enquête jusqu’à maintenant.

Dans la soirée du jeudi 25 mars, les policiers ont été appelés à se rendre à l’hôpital général de Hawkesbury, à quelques kilomètres de la frontière québécoise, en lien avec une mort suspecte. Moins de 24 heures plus tard, l’établissement a confirmé l’arrestation du médecin.

Le défunt, Albert Poidinger, habitait dans une grande résidence pour aînés près de l’autoroute 40 à Pointe-Claire, à 75 km de Hawkesbury. Le médecin qui est accusé de l’avoir tué habitait pour sa part chez sa mère, à Dollard-des-Ormeaux, tout près de chez M. Poidinger.

Les proches de la victime ont dit qu’ils n’étaient pas prêts à s’exprimer publiquement pour le moment, étant donné la douleur et l’anxiété causées par la situation.

Rencontres avec les familles

« Nous avons rencontré les familles en deuil touchées par cette situation tragique pour offrir nos condoléances et notre soutien », a déclaré la direction de l’établissement dans un communiqué, en ajoutant comprendre que les patients, leurs familles et l’ensemble de la communauté soient « anxieux et bouleversés ».

« Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles en deuil et notre soutien aux patients et aux familles affectés par cette enquête. Nous remercions les membres de la communauté pour leur patience durant cette période difficile. Nous tenons à remercier la Police provinciale de l’Ontario, détachement de Hawkesbury, pour son intervention rapide et efficace dans cette situation critique. Nous remercions aussi les employés, les médecins et l’équipe de gestion pour leur dévouement », a déclaré Daniel Gatien, président du conseil d’administration de l’hôpital.