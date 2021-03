Le Service de police de Laval sollicite l’aide de la population pour retrouver Guerline Senat, âgée de 34 ans, disparue le 25 mars.

Léa Carrier

La Presse

La jeune femme a été vue pour la dernière fois alors qu’elle quittait son domicile avec sa voiture. Selon les premières informations, elle pourrait être sur le territoire de Laval ou de Montréal. Ses proches craignent pour sa sécurité.

Mme Senat mesure 1 m 68 (5’6’’) et pèse 59 kg (130 lb). Elle a des cheveux et des yeux bruns, un piercing à la narine gauche et un tatouage de fleur sur la cheville. La dernière fois qu’elle a été aperçue, elle portait des leggings noirs.

Elle conduit une Honda civic 2010 de couleur grise, 4 portes, dont le tuyau d’échappement est perforé. Le véhicule est donc bruyant, précise le communiqué du Service de police de Laval.

Toute personne qui aurait de l’information concernant Guerline Senat peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911.