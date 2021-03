Justice et faits divers

Procès pour meurtre de Benoit Cardinal

Deux mineurs ont entendu Jaël Cantin crier au secours

(Joliette) Lorsqu’au milieu de la nuit une bagarre a éclaté dans la résidence de Jaël Cantin et Benoit Cardinal, des mineurs qui s’y trouvaient ont entendu la femme de 33 ans crier au secours. « On entendait paf, paf. On se disait que c’était de gros coups de poing », a témoigné l’un d’eux.