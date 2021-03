Jacques St-Jean, conseiller municipal à Laval pendant 24 ans et ex-allié de Gilles Vaillancourt, a comparu pour faire face à cinq accusations criminelles.

Un monument de la politique municipale à Laval a été accusé de fraude, vendredi matin, alors que la Ville s’apprêtait à baptiser un aréna à son nom.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

M. Saint-Jean, 85 ans, était synonyme de hockey à Laval : il a fondé une école sportive qui porte son nom, a dirigé le National de Laval et a même été intronisé au Temple de la renommée.

En janvier dernier, le conseil municipal local avait même voté à l’unanimité une résolution visant à rebaptiser l’Aréna Saint-François en Aréna Jacques St-Jean, à l’initiative du conseiller municipal David De Cotis. La modification ne semblait toutefois pas avoir été officiellement effectuée en date de vendredi.

M. St-Jean s’était présenté à la mairie de Laval en 2012, après la démission de Gilles Vaillancourt, mais ses collègues du conseil municipal lui avaient préféré Alexandre Duplessis. Il a quitté la politique municipale en 2017, alors qu’il était doyen du conseil.

Il est accusé aux côtés d’un dénommé Charles Dudley, lui aussi domicilié à Laval.

En plus de l’accusation de fraude, l’ex-élu devra aussi se défendre d’accusations d’entrave à la justice et de fabrication et d’utilisation de faux.

Joint au téléphone, M. St-Jean a nié qu’il avait été accusé au criminel, avant de reconnaître qu’il avait « rencontré des gens » au palais de justice de Laval vendredi matin, puis de raccrocher la ligne. Son avocat, Me Emmanuel Kouzelis, a indiqué qu’il n’avait pas encore pu prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés.

« Il n’a pas de conditions, il a comparu en liberté ce matin », a confirmé Me Vanessa Dorval, la procureure de la Couronne au dossier. « Il a plaidé non coupable. Le dossier a été remis pour la forme au 18 juin prochain à Laval. » La victime citée à l’accusation pour le chef de fraude est : « le public ». « Je ne peux pas vous en dire plus que ça », a dit Me Dorval.