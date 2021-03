(Joliette) Lorsqu’au milieu de la nuit, une bagarre s’est déclenchée dans la résidence de Jaël Cantin et Benoit Cardinal, des mineurs présents ont entendu la femme de 33 ans crier au secours. « On entendait “ PAF ”, “ PAF ”. On se disait que c’était de gros coups de poing », a témoigné l’un d’entre eux.

Véronique Lauzon

La Presse

Le procès devant jury de Benoit Cardinal, accusé du meurtre au premier degré de sa conjointe, s’est poursuivi vendredi au palais de justice de Joliette avec le témoignage de deux jeunes qui étaient présents dans la résidence au moment du meurtre de Jaël Cantin, le 16 janvier 2020.

La vidéo du témoignage qu’un enfant a livré à des autorités policières quelques heures après le décès de la technicienne en éducation spécialisée a été visionnée par les membres du jury. Ce jeune, dont le nom est protégé par la loi puisqu’il est mineur, a expliqué dans ses mots la dispute entre M. Cardinal et Mme Cantin qui l’a tenu réveillé une partie de la nuit. Ce n’était pas la première fois qui les entendait se disputer. « Plusieurs fois », il dit avoir assisté à une querelle entre les deux. Dans les heures qui ont précédé le décès de la victime, il l’a notamment entendu crier à Cardinal : « tu aurais pu me tuer ».

PHOTO PATRICK SANFAÇON ARCHIVES LA PRESSE Benoit Cardinal est accusé du meurtre au premier degré de sa conjointe.

À un autre moment au cours de cette nuit, plus précisément lorsqu’il a entendu Jaël Cantin crié à l’aide, il a décidé d’aller se réfugier dans une autre pièce où d’autres enfants se trouvaient. Plusieurs pleuraient et grelotaient, a-t-il confié. « J’étais ben trop stressé ! J’ai essayé d’aller à la toilette, mais je n’ai pas réussi à me rendre. Mes bobettes étaient toutes mouillées de pipi. »

Il a expliqué qu’il a essayé, avec les autres jeunes, de penser à des « choses très positives », et ce, malgré les bruits de la bagarre. « Les “ boum ” étaient forts. »

Toujours dans son témoignage livré le jour du meurtre à un enquêteur, il a raconté qu’il croyait que le crime avait été commis par une personne qui n’était pas dans la résidence pendant la nuit et qui se serait ensuite enfuie. Mais, outre M. Cardinal et Mme Cantin, il n’a pas vu ou entendu un autre adulte lors des évènements.

Un témoignage similaire a été entendu vendredi après-midi par une autre mineure qui était présente dans la résidence lors des évènements. Elle a raconté qu’elle s’était réveillée abruptement lorsqu’elle a entendu des cris qu’elle attribue, sans l’ombre d’un doute, à Jaël Cantin.

En pleurs et avec entre les mains une boule antistress pour se calmer, elle était dans la même pièce que le précédent témoin pendant pratiquement toute la bagarre. Cette bataille se passait dans la chambre du couple, a-t-elle spécifié. « On entendait tout le temps des “ boum ”. Mais on n’entendait personne crier, sauf au début. »

À un moment, alors qu’une porte s’est ouverte, elle a vu Cardinal, sans marque ni sang. Ce dernier leur aurait dit de ne pas rester là et il aurait fermé la porte. Ce n’est qu’un peu plus tard, lorsqu’elle est ressortie de la pièce, qu’elle l’a vu étendu au sol près de la chambre à coucher des maîtres, couvert de sang au visage. « Sa face était complètement pleine de sang. Ce n’était pas beige, c’était rouge. »

« Le meurtrier, à ce moment-là, il était parti », a-t-elle mentionné à l’enquêteur, quelques heures après le drame. C’est Benoit Cardinal qui leur avait confirmé que le meurtrier était parti, a-t-elle ajouté. Elle non plus n’a pas entendu ou vu un autre adulte, mis à part le couple.

À la demande du suspect, les mineurs sont ensuite sortis de la résidence pour aller sonner chez Gaétan Cantin, le père de Jaël, qui a été le premier témoin entendu dans ce procès, soit la vieille.

En contre-interrogatoire, par visioconférence puisqu’elle témoignait d’une pièce située près de la salle d’audience, cette mineure a notamment été questionnée sur un objet qui semblerait avoir été trouvé sur le lieu du crime. Elle n’avait jamais vu la bague que l’avocat de la défense lui a présentée par photo. Elle a aussi affirmé avoir vu cette nuit-là des souliers qu’elle n’avait jamais vus précédemment.

Le procès se poursuivra lundi prochain.