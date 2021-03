Justice et faits divers

Procès pour meurtre de Benoit Cardinal

Deux mineurs ont entendu Jaël Cantin crier au secours

(Joliette) Lorsqu’au milieu de la nuit, une bagarre s’est déclenchée dans la résidence de Jaël Cantin et Benoit Cardinal, des mineurs présents ont entendu la femme de 33 ans crier au secours. « On entendait “ PAF ”, “ PAF ”. On se disait que c’était de gros coups de poing », a témoigné l’un d’entre eux.