Une opération de sauvetage s’est déroulée samedi après-midi, sur la rivière des Prairies à Laval, pour venir en aide à trois pêcheurs et un chien qui sont demeurés coincés sur une plaque de glace à la dérive.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Selon les premières informations obtenues auprès du Service de sécurité incendie de Laval, c’est vers 15 h 08 que des équipes spécialisées ont été appelées sur place, après que des signalements aient été faits au 911. L’incident s’est déroulé tout près de la rue de Limoges, non loin du pont de l’Autoroute 25.

Les pompiers ont utilisé des bateaux pneumatiques de style « Zodiac » ainsi qu’un bateau de type « Fortuna », qui sont spécialisés en sauvetage sur glace, pour intervenir et rejoindre les pêchers à la dérive. Plus de peur que de mal dans cette affaire, puisque les trois personnes, ainsi que le chien, ont finalement été secourues en fin d’après-midi, et sont toutes saines et sauves.

Le bloc de glace sur lequel ces personnes ont dérivé était « très large », a précisé le chef aux opérations des pompiers de Laval, Vincent Mercier. Selon ce dernier, le morceau faisait environ 100 mètres de largeur, pour 30 mètres de longueur, ce qui a permis aux pêcheurs de rester en dehors des eaux malgré le courant « qui est très fort dans ce secteur ».

« On rappelle aux gens de ne pas s’engager sur la glace. Présentement, c’est très dangereux de s’exposer et d’aller marcher sur les cours d’eau. Il faut éviter ça », a aussi prévenu le chef Mercier.