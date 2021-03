Un jeune homme d’affaires arrêté avec 249 armes à feu à la frontière

Un jeune et ambitieux homme d’affaires de Sherbrooke en pleine ascension dans le domaine de l’immobilier, fraîchement diplômé en finance et en comptabilité, se trouve derrière les barreaux à la grande stupéfaction de ses proches. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) l’accuse d’avoir tenté d’importer illégalement 249 pistolets en polymère, communément appelés ghost guns, dans le but d’en faire le trafic.