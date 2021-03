Une agente des services correctionnels est accusée d’avoir commis différentes infractions criminelles en lien avec la distribution de stupéfiants et d’effets interdits, au centre de détention de Rivière-des-Prairies.

Véronique Lauzon

La Presse

Fania Jean-Charles, 37 ans, fait face notamment à des accusations d’abus de confiance, de possession de cannabis dans le but d’en distribuer et de la contrebande de tabac, et ce, entre le 21 janvier et 5 mars 2021.

« Les perquisitions réalisées ont entre autres permis la saisie de près de 400 grammes de cannabis, plus de 150 grammes de tabac, des téléphones cellulaires, des accessoires pour téléphones, des briquets, des contenants permettant de dissimuler des objets et des armes artisanales », peut-on lire dans le communiqué de la Sûreté du Québec.

Mme Jean-Charles a été arrêtée le 5 mars dernier.