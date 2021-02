Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l’aide de la population pour retrouver Alexandra-Rose Cullen-Laplante, âgée de 17 ans.

Léa Carrier

La Presse

L’adolescente a été aperçue pour la dernière fois dans le secteur d’Ahuntsic-Cartierville vendredi vers 14 h 30, et n’a pas donné de nouvelles depuis. Selon le SPVM, elle pourrait se trouver dans les secteurs nord et ouest de Montréal ou en Ontario. Sa famille a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Alexandra-Rose Cullen-Laplante mesure 5’7’’ (1 m70) et pèse approximativement 140 lb (63 kg). Elle a les cheveux longs brun-roux, les yeux pers et s’exprime en français. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’un manteau bleu et possiblement de jeans.

Toute personne détenant de l’information concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.