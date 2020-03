(Montréal) Deux personnes ont perdu la vie à la suite d’un face à face survenu dans la nuit de vendredi à samedi à Rimouski.

La Presse canadienne

Selon la sergente Hélène Nepton, du service des communications de la Sûreté du Québec, les policiers de la MRC de Rimouski ont été appelés à se rendre au kilomètre 608 de l’autoroute 20 à Rimouski, vers 2 h 45, pour une collision frontale entre un véhicule et un camion-cube.

Les deux jeunes adultes qui prenaient place à bord du véhicule ont été transportés vers un hôpital, où leur décès a été constaté. Le conducteur du camion-cube n’a subi que des blessures légères.

Selon les premières informations qui ont été recueillies, une perte de contrôle du conducteur du véhicule pourrait être à l’origine de l’accident.

La région de Rimouski avait été frappée vendredi par une perturbation qui a laissé environ 15 centimètres de neige, selon le site internet de Météo Média.

Les deux victimes viennent de la région de Rimouski mais leur identité n’a pas été révélée.

Sens inverse

Presque au même moment, soit vers 2 h, les policiers du poste autoroutier de Montréal ont été appelés à se rendre au kilomètre 83 de l’autoroute 40 en direction Est pour une autre collision frontale.

Selon les premières informations, un véhicule serait entré sur l’autoroute 40 en sens inverse avant de percuter un autre véhicule.

Le conducteur fautif âgé de 27 ans et originaire de Montréal, aurait été blessé gravement et on craindrait pour sa vie, selon la sergente Nepton. L’autre conducteur a subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

On ignore ce qui a pu inciter le conducteur à emprunter l’autoroute en sens inverse.

L’autoroute a été ouverte vers 6 h.