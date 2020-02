Début du procès de deux «citoyens souverains» accusés de fraude

Ils ont invoqué la « faillite du Canada en 1933 » pour justifier leur « immunité », auraient encouragé des contribuables à ne pas payer leurs impôts, puis se seraient autoproclamés « métis » et membres d’une obscure « nation autochtone souveraine » dans un dernier effort pour éviter la tenue de leur procès. Peine perdue : Pierre Cardin et Jean-Marc Paquin devront répondre lundi matin, au palais de justice de Laval, à des accusations de fraude pour avoir éludé le paiement de plus de 1 million de dollars en impôts.