La vigilance d’une citoyenne de Longueuil a permis l’arrestation d’un homme qui tentait d’entrer par effraction dans un domicile du quartier.

Mayssa Ferah

La Presse

Mardi, aux alentours de 22 h 45, la résidente de la rue Windsor a aperçu le suspect qui tentait de s’introduire dans une maison du secteur. Elle a aussitôt prévenu les policiers et décrit le suspect. L’agent et le maître chien ont pu localiser l’homme de 51 ans sur la rue Nielson et procéder à son arrestation.

L’individu actuellement détenu est connu des services policiers. Il fait face à des accusations d’introduction par effraction, vol de moins de 5000 $, possession d’outils de cambriolage et méfait. Une comparution téléphonique aura lieu demain.