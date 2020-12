L’incident s’est produit peu avant 10 h, dans une ruelle située entre les rues Allard et Godin, non loin de l’intersection avec la rue Beurling.

Un homme est mort dans un accident de travail survenu dans le secteur de Verdun, mardi matin à Montréal. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cet événement.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Selon les premières informations, ce sont des matériaux qui seraient tombés sur le travailleur en question », a indiqué le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Jean-Pierre Brabant.

La mort de l’homme a été constatée sur place, a pu confirmer La Presse. L’incident s’est produit peu avant 10 h, dans une ruelle située entre les rues Allard et Godin, non loin de l’intersection avec la rue Beurling. Des travaux de réfection de toiture étaient en cours.

C’est un signalement fait au 911 qui a d’abord alerté les autorités. Des proches du travailleur mort se sont rendus sur les lieux. Un périmètre a été érigé dans le secteur par des policiers du SPVM pour laisser les différentes parties prenantes travailler.

« Nos inspecteurs s’affairent présentement à rassembler toutes les informations, a indiqué la porte-parole de la CNESST pour la région de Montréal, Julie Robitaille. Quand il y a un accident comme ça, on se dépêche toujours à se rendre sur les lieux pour protéger le milieu, s’assurer qu’il n’y ait plus de risque et déterminer les circonstances exactes de l’incident. »

Des témoins pourraient être rencontrés par les autorités dans cette affaire. La Commission produira à terme un rapport d’intervention et émettra des recommandations pour éviter qu’une telle situation vienne à se reproduire dans les environs.