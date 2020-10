Livre vert sur la réalité policière

Le SPVM propose une réforme en profondeur

Création d’équipes mixtes contre les crimes qui débordent les limites de l’île de Montréal et représentent un défi technologique, exclusivité des enquêtes de meurtre dans toute la province à la Sûreté du Québec et au SPVM, étude sur la possibilité de fusionner les administrations des polices de Montréal, Longueuil et Laval : dans son mémoire déposé devant le Comité consultatif sur la réalité policière, le SPVM propose une véritable révolution dans les façons de faire de la police dans la métropole québécoise et au Québec.