Le DPCP n’ira pas en appel

Nathalie Normandeau « heureuse de tourner la page »

La saga judiciaire de Nathalie Normandeau, de Marc-Yvan Côté et de leurs quatre coaccusés est terminée, plus de quatre ans après leur arrestation. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a annoncé lundi la décision de ne pas porter en appel l’arrêt du processus judiciaire prononcé en faveur des accusés le mois dernier.