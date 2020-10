Deux ex-policiers de l’UPAC poursuivent l’État pour 2,6 millions

Deux anciens policiers de l’Unité permanente anticorruption, Stéphane Bonhomme et Richard Despaties, et leurs conjointes, réclament au total 2,6 millions de dollars à l’État, en dommages moraux et préjudices psychologiques, et en salaire perdu pour congédiement illégal dans le cas de Despaties.