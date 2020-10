Meurtre d'une fillette à Toronto

Le meurtrier identifié grâce à son ADN 36 ans plus tard

(Montréal) Le meurtrier d’une fillette de neuf ans, dont l’enlèvement et la mort en 1984 avaient bouleversé le Canada et entraîné la condamnation d’un innocent, a été identifié 36 ans plus tard grâce à son ADN, a annoncé jeudi la police de Toronto.