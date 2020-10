Procès pour viol

Gilbert Rozon dit s’être fait «imposer» une relation sexuelle

(Montréal) Gilbert Rozon persiste et signe : il n’a « agressé d’aucune manière » la plaignante, il y a quarante ans. C’est plutôt elle qui lui a « imposé » une relation sexuelle. « Si j’avais été un agresseur, elle n’aurait pas certainement pas dormi chez moi et enlevé sa robe. Il y a quelque chose qui ne fait pas de sens là-dedans », a-t-il affirmé jeudi à son procès pour viol et attentat à la pudeur.