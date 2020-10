(Québec) L’éditeur Michel Brûlé a été reconnu coupable mercredi d’agression sexuelle à l’endroit d’une auteure venue le rencontrer pour présenter un manuscrit.

Gabriel Béland

La Presse

Devant les témoignages contradictoires de l’éditeur et de la plaignante, le juge Sébastien Proulx a cru celle-ci. Le magistrat de la Cour du Québec a relevé des passages « invraisemblables » dans le récit du propriétaire des Éditions des intouchables.

« À aucun moment elle n’a consenti aux comportements sexuels de l’accusé », a noté le juge. Ce dernier n’a pas cru l’éditeur qui avait déclaré lors de l’audience avoir senti chez la femme une « tension sexuelle ».

Les faits remontent au 21 mars 2014. La plaignante, qu’une ordonnance nous empêche d’identifier, s’était présentée au bureau de Brûlé pour discuter d’un projet d’édition. Sa maison d’édition, Les Intouchables, se trouvait dans son sous-sol.

L’éditeur l’invite à monter chez lui où il se met à cuisiner des spaghettis et lui offre du vin. M. Brûlé se met même à se raser la barbe et l’invite à prendre une douche. Elle refuse et lui rappelle qu’elle est là pour son manuscrit.

L’homme commence alors à l’embrasser et la toucher sur tout le corps. Elle s’oppose et dit « non » à plusieurs reprises. « L’accusé est plus grand qu’elle et plus costaud. Elle s’enfuit », a décrit le juge en citant le récit de la plaignante.

« Je vais te publier, je vais te publier », aurait alors crié l’éditeur à la plaignante en fuite.

Lors de l’audience tenue en février dernier, Brûlé avait fait valoir que la femme lui avait envoyé plusieurs signaux interprétés par lui comme une invitation. Il avait dit avoir pu « lire du désir » dans ses yeux.

Le juge n’a pas cru cette version. Il a aussi rappelé que jamais elle n’avait donné son consentement. Des proches de la victime ont témoigné à quel point elle avait été traumatisée par cette soirée.

La victime a pris trois ans pour porter plainte, dans la foulée du mouvement #moiaussi.

Michel Brûlé, 56 ans, connaîtra sa peine dans une audience subséquente.