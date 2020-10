Personne ne se trouvait dans le véhicule au moment où le ou les coups de feu ont été tirés et il n’y a aucun blessé. Les policiers sont sur place et une enquête a été ouverte.

Au moins un coup de feu a été tiré sur une voiture garée derrière un édifice de l’Office municipal d’habitation de Montréal, mardi matin, dans le quartier Ahuntsic, a appris La Presse.

Daniel Renaud

La Presse

Les événements sont survenus vers 9 h 30, dans un stationnement attenant à un petit espace vert situé dans une ruelle de la rue Émile-Journault, près de la rue Saint-Denis.

Selon nos informations, une petite voiture se serait approchée du véhicule ciblé avant de ralentir à sa hauteur. Un individu aurait baissé sa vitre et tiré à deux reprises sur la voiture avant de quitter les lieux.

On ignore combien de personnes se trouvaient dans la voiture suspecte et il est encore tôt pour avoir une description de celle-ci et du ou des individus impliqués.

