Délit de fuite mortel à Brossard

Le chauffard présumé reste détenu

(Longueuil) L’enquête sur remise en liberté de Radoslav Guentchev, le chauffard présumé qui aurait tué une piétonne et un cycliste au début septembre à Brossard en fonçant sur eux et qui aurait ensuite pris la fuite, a été reportée une fois de plus.