(Val-D'or) La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour retrouver un adolescent âgé de 14 ans qui est porté disparu depuis maintenant cinq jours en Abitibi-Témiscamingue.

La Presse Canadienne

Naymes Papatie, un résidant de Val-d’Or, a été vu pour la dernière fois le 4 octobre au centre-ville de Val-d’Or. Il se déplacerait à pied.

Le garçon recherché mesure 1,68 m et pèse environ 59 kg ; ses cheveux et ses yeux sont bruns. On ignore comment il était vêtu lorsqu’il a été vu pour la dernière fois.

Il avait disparu le mois dernier avant d’être retrouvé et de disparaître de nouveau.

Toute personne qui l’apercevrait est priée de contacter le central d’urgence 911.