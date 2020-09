Une équipe spécialisée de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) assistée par des experts en armes chimiques et bactériologiques de l’armée canadienne a passé au peigne fin le petit appartement de Pascale Ferrier dans l’arrondissement Saint-Hubert, à Longueuil, la semaine dernière.

La police a découvert des traces de ricine dans l’appartement de Pascale Ferrier, cette femme de la Rive-Sud de Montréal accusée d’avoir envoyé des lettres empoisonnées au président Donald Trump et à des policiers américains. La suspecte aurait par ailleurs confessé ses crimes en interrogatoire, selon le FBI.

Vincent Larouche

La Presse

Pascale Ferrier était de retour devant le tribunal à Buffalo, dans l’État de New York, lundi, dans la foulée de son arrestation à un poste frontalier américain le 20 septembre. Elle a tenté sans succès d'obtenir sa libération avant procès.

Le procureur fédéral américain Timothy Lynch, chargé de la poursuite, a déclaré qu’il venait tout juste de recevoir les résultats d’analyse du Laboratoire national de microbiologie du Canada, confirmant que des traces de ricine ont été relevées sur un mortier dans l’appartement.

Une équipe spécialisée de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) assistée par des experts en armes chimiques et bactériologiques de l’armée canadienne avait passé au peigne fin le petit appartement de l’arrondissement Saint-Hubert, à Longueuil, la semaine dernière.

Plusieurs armes

Le procureur a aussi expliqué que lorsqu’elle s’est présentée au poste-frontière qui relie la ville de Buffalo et l’Ontario, la femme avait sur elle un pistolet semi-automatique, environ 300 cartouches fonctionnelles, un couteau à ressort, un pistolet à impulsion électrique, une matraque et un faux permis de conduire du Texas.

Elle aurait tout de suite déclaré qu’elle était la personne recherchée pour l’envoi de lettres contaminées à la ricine. Elle aurait ensuite avoué en interrogatoire qu’elle avait envoyé les lettres, non seulement au président américain, mais aussi à des policiers au Texas qui l’avaient détenue lors d’un voyage précédent en 2019.

L’avocate de Mme Ferrier a souligné que sa cliente s’était rendue elle-même aux agents de la protection des frontières et avait avoué être la personne recherchée, sans essayer de s’enfuir ou disparaître. Elle a proposé que celle-ci puisse reprendre sa liberté en attendant le procès, sous de sévères conditions. Le juge H. Kenneth Schroeder Jr a toutefois indiqué que la preuve laissait croire à un risque pour la sécurité du président et d’autres membres de la communauté. Il a ordonné que l’accusée demeure détenue dans l’attente de son procès.

PHOTO COURTOISIE COMTÉ D’HIDALGO, TEXAS Pascale Ferrier

Le cas de Meng Wanzhou cité en exemple

Le juge a cité le cas de Meng Wanzhou, cette dirigeante de Huawei dont les États-Unis réclament l’extradition au Canada depuis 2018. Selon lui, cette cause démontre qu’il peut être difficile de faire revenir une personne du Canada pour un procès aux États-Unis, et qu’il serait hasardeux de permettre à Mme Ferrier de revenir au Québec en attendant la suite des procédures.

Pascale Ferrier est accusée d’avoir menacé de tuer le président américain, mais la poursuite a déjà annoncé que de nombreux chefs d’accusation s’ajouteront bientôt.

L’acte d’accusation déposé contre elle jusqu’à présent résume les propos que la franco-canadienne de 53 ans aurait tenus dans les sept lettres qu’elle aurait envoyées aux États-Unis, selon le FBI. L’une des missives était adressée personnellement à Donald Trump.

« J’ai trouvé un nouveau nom pour toi : le clown tyran hideux. J’espère que tu l’aimes. Tu ruines les É.-U. et les conduits au désastre. J’ai des cousins américains, donc je ne veux pas les prochains quatre ans avec toi comme président. Abandonne et retire ta candidature pour cette élection », précisait la lettre envoyée à la Maison-Blanche, dans laquelle se trouvait une poudre blanche identifiée en laboratoire comme étant de la ricine, un puissant poison.

« J’ai fait un “cadeau spécial” pour t’aider à prendre une décision. Le cadeau est dans cette lettre. S’il ne fonctionne pas, je trouverai une meilleure recette pour un autre poison, ou je pourrais utiliser mon fusil quand je pourrai venir », aurait ensuite poursuivi la femme.

Le FBI ajoute que d’autres lettres ont été envoyées à des services policiers du Texas, où Pascale Ferrier avait été emprisonnée en 2019 après son arrestation pour usage d’un permis de conduire trafiqué et possession illégale d’une arme. Toutes les lettres ont été reçues entre le 15 et le 18 septembre.