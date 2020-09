L’auteur Yvan Godbout acquitté de production de pornographie juvénile

Dans une décision majeure pour la liberté artistique et d’expression, l’auteur Yvan Godbout et son éditeur ont été acquittés jeudi d’avoir produit de la pornographie juvénile dans le roman d’horreur Hansel et Gretel. La Cour supérieure invalide du même coup des articles du Code criminel adoptés sous les conservateurs empiétant « lourdement sur la liberté d’expression ».