Dans une décision majeure pour la liberté artistique et d’expression, l’auteur Yvan Godbout et son éditeur ont été acquittés jeudi d’avoir produit de la pornographie juvénile dans le roman d’horreur Hansel et Gretel. La Cour supérieure invalide du même coup des articles du Code criminel adoptés sous les conservateurs empiétant « lourdement sur la liberté d’expression ».

Louis-Samuel Perron

La Presse

Le juge Marc-André Blanchard souligne dans sa décision de 54 pages le « caractère extrêmement large et, dans une certaine mesure, aléatoire du régime législatif actuel qui permet de s’attaquer au matériel littéraire de même nature ».

En effet, la Loi ratisse tellement large, selon le juge, que les citoyens risquent à tout moment de se retrouver « potentiellement » en position d’être accusés de possession ou de distribution de pornographie juvénile en consultant certains livres à la bibliothèque ou à la librairie.

« Un constat s’impose. À l’évidence, un vaste pan d’une certaine littérature pornographique, contenant des passages de pédopornographie, se trouve maintenant visé par cette nouvelle définition du Code criminel, ainsi que certaines œuvres d’autres natures qui contiennent de tels passages », écrit le juge Blanchard.

Plus de détails à venir.