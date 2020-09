Dans la nuit de samedi à dimanche, au moins quatre immeubles à logements ont été ravagés par les flammes à Repentigny, dans la région de Lanaudière. Les images de trois personnes masquées ont été captées par les caméras de surveillance sur les lieux de l’incendie.

Mayssa Ferah

La Presse

« Tout est à reconstruire », soupire Marc Lacombe, entrepreneur du projet Habitation Lacombe.

Le feu a pris naissance peu après 23 h samedi sur la rue Reims, non loin de la rue Rachel. L’incendie a été contrôlé et on ne déplore aucun blessé. Toutefois, les dommages causés aux bâtiments sont importants.

Les résidants des maisons voisines ont dû être évacués.

M. Lacombe a été rencontré par les enquêteurs du Service de police de Repentigny dimanche matin. Il leur a fourni les enregistrements où on peut voit les trois individus s’introduire sur le chantier de construction en pleine nuit. Ils transportaient des bidons d’essence, selon les images. On les voit également s’enfuir de l’endroit.

Le projet d’immeubles à condos a déjà fait l’objet de deux tentatives d’incendie auparavant, selon M. Lacombe.