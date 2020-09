Dans la nuit de dimanche à lundi, des coups de feu ont été tirés sur un immeuble résidentiel de Pointe-aux-Trembles, à Montréal. On ne déplore aucun blessé et une enquête a été ouverte.

Mayssa Ferah

La Presse

La police de Montréal a reçu plusieurs appels autour de 23 h 45 concernant des coups de feu. Les tirs visaient un immeuble de la rue Montmartre, près de la rue Forsyth, à Pointe-aux-Trembles, dans l’est de Montréal.

Les policiers ont constaté sur place plusieurs impacts de balles et ont retrouvé au moins une douille.

« Personne n’a été blessé et la scène a été protégée pour les besoins de l’enquête », confirme l’agente Véronique Comtois, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Des enquêteurs assistés de techniciens en identité judiciaire étaient sur les lieux pour analyser la scène et tenter de comprendre les causes et les circonstances de cet évènement.

Un maître-chien a aussi été demandé sur les lieux.