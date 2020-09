(Montréal) Une juge de la Cour du Québec a présenté ses excuses mardi, cinq ans après avoir refusé de permettre à une musulmane de comparaître devant elle en portant un hijab.

La Presse Canadienne

La lettre d’excuses de la juge Eliana Marengo a été lue mardi lors d’une audience du Conseil québécois de la magistrature, dans le cadre d’une proposition de règlement visant à mettre fin aux procédures. Dans sa lettre, la juge s’excuse d’avoir refusé, en 2015, d’entendre la cause de Rania El-Alloul si elle ne retirait pas son hijab. La juge affirmait à l’époque que Mme El-Alloul violait les règles qui exigent qu’on soit « convenablement vêtu » au tribunal.

Mme Marengo admet dans sa lettre qu’elle s’est trompée dans son interprétation de la loi et qu’elle n’a jamais eu l’intention de manquer de respect envers Mme El-Alloul ou ses croyances religieuses.

Dans une lettre de réponse lue mardi lors de l’audience, Mme El-Alloul, qui était allée au tribunal pour récupérer un véhicule saisi, a déclaré que les propos et la décision de la juge lui avaient causé de la douleur, mais qu’elle acceptait ses excuses.

Le Conseil de la magistrature évaluera maintenant la demande de la juge Marengo de mettre fin aux procédures disciplinaires engagées contre elle. Un porte-parole du Conseil de la magistrature avait expliqué en juillet que les excuses de la juge et sa requête pour mettre fin aux procédures faisaient partie d’une proposition conjointe de règlement entre les avocats de Mme Marengo et les procureurs du Conseil chargés de l’enquête.

« Un espace laïque »

Des dizaines de plaintes avaient été déposées en 2015 contre la juge, qui avait déclaré qu’une salle d’audience était un espace laïque et que Mme El-Alloul violait les règles qui imposent qu’on soit « convenablement vêtu » au tribunal. La dame avait expliqué qu’elle portait le foulard pour des motifs religieux et elle avait refusé de retirer son hijab ; la juge Marengo avait alors ajourné sa cause concernant sa voiture saisie.

Les commentaires de la juge Marengo avaient fait grand bruit dans les médias et suscité de nombreuses plaintes auprès du Conseil de la magistrature, qui a décidé que 28 d’entre elles étaient fondées. Le Conseil a donc formé en juin 2016 un comité chargé d’enquêter sur sa conduite.

La juge Marengo s’est alors tournée vers les tribunaux pour tenter d’empêcher la tenue de cette enquête, en plaidant l’indépendance judiciaire. Ses demandes de révision devant la Cour supérieure puis la Cour d’appel ont été rejetées ; en décembre 2018, la Cour suprême du Canada a refusé d’entendre sa cause.

Mme Marengo a alors présenté une proposition de règlement au Conseil de la magistrature, qui était étudiée mardi lors d’une audience virtuelle. La lettre d’excuses fait partie de ce règlement proposé pour mettre un terme aux procédures.