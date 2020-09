(Brossard) Le chauffard qui a fauché un cycliste et une piétonne avant de prendre la fuite à Brossard, lundi, aurait agi délibérément.

La Presse Canadienne

Selon ce que rapporte le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), il n’y aurait aucun lien entre les trois personnes impliquées, et les victimes « semblent avoir été visées au hasard ».

Le premier délit de fuite s’est produit sur l’avenue Niagara, à Brossard, et le second, sur le boulevard Pelletier, toujours à Brossard, peu après 18 h. Les deux victimes, un homme âgé de 50 ans et une femme âgée de 45 ans, ont été transportées d’urgence à l’hôpital pour soigner de graves blessures mettant leur vie en danger.

La femme a finalement succombé à ses blessures mardi matin, tandis que celles de l’homme laissaient toujours craindre pour sa vie.

« Il n’y aurait aucun lien entre les victimes, ni entre le suspect et ces mêmes victimes. Les victimes ne semblaient pas ciblées au moment des évènements. Elles semblent avoir été visées au hasard », peut-on lire dans une mise à jour publiée mardi par le SPAL.

La porte-parole du corps policier Mélanie Mercille avait indiqué la veille que les enquêteurs devaient rencontrer un homme de 30 ans identifié comme un témoin important dans ce double délit de fuite.

Ce dernier, jusque-là inconnu des policiers, a finalement été arrêté, précise-t-on, et il pourrait faire face à des accusations de meurtre et tentative de meurtre.

Les policiers affirment qu’il « pourrait avoir été en état de crise lors des évènements », mais l’alcool et la drogue ne seraient pas en cause.

Il devait comparaître mardi devant la Cour du Québec à Longueuil.