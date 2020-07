Un homme des Laurentides a été arrêté par la Sûreté du Québec (SQ) en lien avec des menaces visant Kariane Bourassa, journaliste du réseau TVA victime d’une accolade lors d’une manifestation anti-masques dimanche dernier.

Mayssa Ferah

La Presse

Guillaume Lagacé a été arrêté mardi soir. Il aurait proféré des menaces sur les réseaux sociaux et pourrait faire face à des accusations de menaces et d’incitation à la haine. Le résidant de St-Placide a été rencontré par les enquêteurs. Il a été libéré sous promesse de comparaître et il reviendra en cour à une date ultérieure. Le dossier a été soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Cette arrestation survient quelques jours après une manifestation anti-masques devant le Parlement à Québec. Sur place, deux individus avaient enlacé la journaliste Kariane Bourassa en ondes, alors qu’elle couvrait la protestation.

Elle avait dénoncé le geste via Twitter. « Ça peut sembler rigolo. NON, un "câlin" non désiré n’est pas moins pire qu’une insulte ou que des menaces. Les femmes journalistes ne devraient pas avoir à faire leur travail en regardant constamment par-dessus leur épaule pour voir si quelqu’un va entrer dans "leur bulle" ».

L’un des deux hommes impliqués dans l’accolade a admis ses torts dans une entrevue accordée au Journal de Québec.

De nombreuses personnalités publiques avaient dénoncé le comportement des deux manifestants dans les jours suivant leur geste.

L’arrestation n’est toutefois pas liée directement à l’épisode survenu lors de la manifestation.