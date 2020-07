Martin Carpentier a tué ses filles et s’est suicidé dans les heures suivant l’embardée de leur voiture, le soir du 8 juillet, a confirmé la Sûreté du Québec mercredi.

Vincent Larouche

La Presse

Norah Carpentier, 11 ans, et sa sœur Romy, 6 ans, étaient donc déjà mortes le 9 juillet lorsque l’alerte Amber a été déclenchée, tout comme leur père.

« Ça s’est déroulé très rapidement », a confirmé l’inspecteur-chef Guy Lapointe, porte-parole du corps policier national, lors d’une conférence de presse. Les recherches ont duré 12 jours au total.

Le père et ses filles ont fait une embardée en voiture sur l’autoroute 20, le soir du 8 juillet. La sortie de route n’était pas intentionnelle. Les experts collisions routières ont même trouvé des preuves solides qui démontrent que le père a tenté de reprendre le contrôle de son véhicule, selon la police.

Le comportement du père était normal jusque-là, et personne ne soupçonnait qu’il aurait pu représenter une menace pour ses filles, selon la Sûreté du Québec. Les policiers ont cherché dans les environs et contacté le service de covoiturage Uber, des compagnies de taxi, ainsi que des hôpitaux, pour voir si les trois accidentés avaient quitté les lieux par eux-mêmes.

« La présomption était qu’ils étaient peut-être en sécurité ailleurs », a déclaré M. Lapointe.

L’enquête a démontré que Martin Carpentier s’est enfui en forêt, vers le sud, avec ses filles, qui étaient blessées. Il est entré dans la dépendance d’une roulotte à 1,7 km de l’endroit où il avait abandonné sa voiture. Des traces d’ADN confirment que ses filles étaient encore avec lui à ce moment, mais qu’elles ne seraient pas entrées dans la dépendance. Le père aurait volé un briquet et une pelle.

PHOTO BERNARD BRAULT. LA PRESSE

Après s’être éloigné de moins d’un kilomètre de la roulotte, il aurait tué ses filles avec un objet contondant. Il aurait ensuite continué sa route dans les bois et aurait volé une échelle chez un citoyen, puis se serait enlevé la vie, à 5,5 km du lieu de l’accident routier. Tout était fini avant le matin.

Le 9 juillet, l’absence prolongée du père et des filles est devenue vraiment anormale, les recherches se sont intensifiées. En après-midi, l’alerte Amber a été déclenchée.

Les policiers font faire une rétroaction de cette opération et voir si quoi que ce soit pourrait être amélioré, mais ils estiment avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir. « On ne peut pas être satisfait d’un événement où trois personnes ont perdu la vie. On souhaitait tous et toutes retrouver les fillettes en vie », affirme l’inspecteur-chef.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE

« Je veux en profiter pour remercier tous les gens qui nous ont transmis des informations, qu’elles se soit avérées fondées ou pas », a-t-il déclaré.

Comme le principal suspect est mort, la police n’a plus d’enquête criminelle à poursuivre. C’est une coroner qui sera chargée d’enquêter sur les décès et de formuler des recommandations en conséquence, le cas échéant.