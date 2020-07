La cause de l’accident d’autocar dans le parc national Jasper demeure inconnue

(Champ De Glace Columbia) La GRC n’a pas encore déterminé la cause de l’accident d’« autocar de neige » qui a fait trois morts et 24 blessés, samedi, entre Banff et Jasper, mais on exclut pour l’instant la thèse du glissement rocheux.