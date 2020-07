(Jasper) La GRC affirme que trois passagers ont été tués lorsqu’un autobus d’observation des glaciers s’est renversé dans l’un des lieux les plus populaires des Rocheuses, le champ de glace Columbia.

Le corps policier a indiqué que 27 passagers se trouvaient à bord du véhicule quand il s’est renversé samedi après-midi.

Des photos publiées en ligne par des témoins montrent l’engin aux roues imposantes renversé sur le toit dans un amas de débris rocheux dans une pente très inclinée.

Plusieurs passagers gravement blessés ont été emmenés à Calgary par des ambulances aériennes et terrestres.

Les autocars rouges et blancs emblématiques, qui ressemblent à des bus avec des pneus de camion géant, emmènent régulièrement les touristes sur une route accidentée vers le glacier Athabasca.

Une porte-parole des ambulances aériennes de STARS, Fatima Khawaja, a déclaré que des hélicoptères des bases d’Edmonton, de Calgary et de Grande Prairie ont été utilisés.

Tanya Otis, une porte-parole de Pursuit, l’entreprise qui gère les autocars, a indiqué que l’accident s’était produit en début d’après-midi.

« À 14 h 09, un véhicule tout-terrain Ice Explorer s’est renversé en route vers le glacier Athabasca, a déclaré Mme Otis dans un communiqué. Les blessés et leurs familles sont notre préoccupation immédiate et nous soutenons les efforts des premiers intervenants. »

La GRC a déclaré que l’enquête en était aux étapes préliminaires et que des mises à jour seraient fournies dès qu’elles seraient disponibles.

Le champ de glace de Columbia est l’un des plus grands champs de glace non polaire au monde. Il est situé à environ 100 kilomètres au sud de Jasper et est accessible depuis l’autoroute 93, la promenade des Glaciers.

La promenade va de Jasper à Lake Louise en passant par les parcs nationaux de Banff et de Jasper et est l’une des routes les plus pittoresques du Canada.

L’entreprise Pursuit offre de faire une visite intitulée « Columbia Icefield Adventure » qu’elle considère comme une expérience incontournable pour tout résident ou visiteur des Rocheuses canadiennes.

Lors de la visite, les clients embarquent à bord d’un autocar pour se rendre au glacier Athabasca où ils peuvent descendre du bus pour marcher sur le glacier et remplir leurs bouteilles avec l’eau pure et froide qui ruisselle.

L’entreprise a recommencé les visites du champ de glace il y a environ un mois à 50 % de sa capacité après avoir suspendu cette activité en raison de la COVID-19.

Pursuit soutient que ses autocars sont pleins ils peuvent transporter jusqu’à 56 passagers.