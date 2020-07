(Saint-Apollinaire) Les recherches pour retrouver deux fillettes de Lévis et leur père, Martin Carpentier, ont été suspendues vers 22 h vendredi et reprendront samedi matin.

La Presse canadienne

L’homme et les deux filles sont disparus à la suite d’un accident de la route nébuleux survenu sur l’autoroute 20 à Saint-Apollinaire, à l’ouest de Lévis.

La Sûreté du Québec (SQ) a déclenché jeudi une alerte Amber.

Vendredi, un hélicoptère, des maîtres-chiens, des patrouilleurs en VTT et d’autres patrouilleurs formés en recherche ont passé le secteur au peigne fin.

« Nos équipes de quad ont effectué plus de 150 km de patrouille dans des routes et chemins d’accès de chalets », a expliqué le porte-parole de la SQ, Louis-Philippe Bibeau.

Le policier a précisé que le travail de recherche était ardu et complexe en raison du « couvert forestier qui est très dense ».

Les policiers ont retrouvé différents objets dans les boisés du secteur, mais il est trop tôt pour savoir si ces objets représentent des pistes pour retrouver les trois personnes.

« Ce sont différents objets qu’on peut normalement retrouver dans la forêt, et rien n’indique qu’on peut les relier aux disparus » a précisé Louis-Philippe Bibeau.

Vers 22 h, « les recherches terrestres ont été suspendues » a indiqué la SQ, mais des autopatrouilles continueront de circuler dans le secteur pendant la nuit.

Samedi matin, les recherches terrestres reprendront dans le même secteur.

Le corps policier a publié sur les réseaux sociaux, en début d’après-midi, une vidéo de la conjointe de Martin Carpentier, l’implorant de donner des nouvelles.

« Martin, on s’inquiète, on n’a pas eu de nouvelles de toi depuis l’accident. On se demande si tu es correct, les filles, Romy, Norah… on veut savoir si elles vont bien, si toi tu vas bien », lance Cathy Gingras, qui n’est pas la mère des deux enfants.

« Donne-nous des nouvelles, fais-nous un signe, appelle tes parents, n’importe quoi. L’important c’est que vous autres vous alliez bien. Le reste… on s’en fout du reste, on veut juste savoir que vous êtes correct », ajoute-t-elle, un sanglot dans la voix.

M. Bibeau a indiqué que le poste de commandement avait été établi vendredi sur la rue Veilleux, au sud du rang Bois Joly. Un important déploiement s’est organisé.

Des citoyens auraient possiblement entendu des cris dans le secteur.

« Au cours des dernières heures, nous avons reçu de l’information qui nous porte à croire que les trois personnes recherchées auraient pu, ou pourraient encore, se trouver dans le secteur visé, donc on a déplacé nos effectifs et les vérifications sont en cours afin de les localiser », a-t-il expliqué vendredi matin.

La veille, la SQ avait lancé un appel à l’aide aux habitants du secteur en leur demandant d’inspecter leurs propriétés, y compris les remises, les chalets, les granges et les terres à bois.

Norah Carpentier, 11 ans, ainsi que sa sœur, Romy, 6 ans, ont été vues pour la dernière fois mercredi, vers 20 h 30, à Lévis, en compagnie de leur père âgé de 44 ans dans un dépanneur. Les trois auraient été impliqués dans une sortie de route de leur véhicule de marque Volkswagen Passat 2008, qui aurait effectué des tonneaux, une heure plus tard.

Lors de l’arrivée des services d’urgence, le véhicule était inoccupé. Des recherches ont été effectuées dans le secteur boisé de l’incident, notamment avec l’hélicoptère de la SQ, mais elles ont été vaines.

Le porte-parole Louis-Philippe Bibeau note qu’il y a « un facteur temps qui s’accumule pour la santé et sécurité des trois personnes », étant donné qu’ils semblent avoir été impliqués dans une collision et qu’ils pourraient être blessés.

Aux dernières nouvelles, la SQ ignorait encore les motivations de Martin Carpentier. Sur les réseaux sociaux, une femme qui s’identifiait comme la mère des deux petites filles a indiqué qu’il fallait « retrouver mes filles et leur papa ».

Description des personnes recherchées

— Norah Carpentier : 11 ans, 1,57 mètre (5 pieds et 2 pouces) portait une casquette blanche ainsi que des sandales blanches.

— Romy Carpentier : 6 ans, 91 centimètres (trois pieds) portait un chandail rose, des boucles d’oreilles en argent en forme de cœur et du vernis à ongles rouge.

— Martin Carpentier : 44 ans, portait un t-shirt gris et des jeans. Il pèse 59 kilos (130 livres) et mesure 1,78 mètre (5 pieds et 10 pouces).