Martin Carpentier, Norah Carpentier et Romy Carpentier

Deux enfants de Lévis font l’objet d’une alerte Amber : ils se sont évaporés, avec leur père, juste après avoir été impliqués dans un grave accident de la route.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Norah Carpentier (11 ans) et Romy Carpentier (6 ans) sont activement recherchés par les autorités.

Leur père Martin Carpentier (44 ans) est considéré comme le suspect principal dans leur disparition. Il est aussi recherché.

Un véhicule dans lequel auraient pris place le père et ses deux filles a été retrouvé mercredi soir sur l’autoroute 20 à la hauteur de Saint-Apollinaire, près de Québec, après un accident grave.

« Le véhicule circulait en direction est, aurait quitté la chaussée et aurait traversé le terre-plein central en faisant des tonneaux pour finir en direction ouest. À l’arrivée des services d’urgence, l’habitacle était inoccupé », a indiqué Anik Lamirande, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Des recherches ont été effectuées avec des secouristes et l’hélicoptère de la SQ dans ce secteur boisé et rural. Martin Carpentier et ses deux filles n’ont jamais pu être retrouvés.

L’homme n’est pas considéré comme dangereux pour le grand public, a indiqué Mme Lamirande.

Une femme qui s’est identifiée comme la mère des deux fillettes a lancé un appel sur les réseaux sociaux ce jeudi : « Il faut retrouver mes filles et leur papa », a écrit Amélie Lemieux.

Le maire de Saint-Apollinaire, Bernard Ouellet, a indiqué que le secteur où se concentrent les recherches est un mélange de champs et de boisés. De nombreux rangs et petits chemins le traversent toutefois, de sorte qu’il est difficile d’envisager que Martin Carpentier et ses enfants soient réellement perdus.

« Moi justement je demeure dans ce secteur-là. Je regarde dehors », a-t-il confié à La Presse au téléphone. « Ils ne sont pas en plein bois. Il y a des chemins, il y a des accès partout. Mais il y a des cachettes partout aussi. Ici tout le monde a sa petite terre privée, il y a des chalets, des cabanes à sucre. »

Une alerte Amber est un outil exceptionnellement utilisé par les corps de police dans les cas les plus urgents de disparition d’enfants. Les autorités doivent être convaincues que les petites victimes ont fait l’objet d’un enlèvement et qu’elles sont à « risque de subir des lésions corporelles graves ou [...] en danger de mort ».

Grâce à des ententes avec les entreprises de télécommunication, une alerte a été envoyée ce jeudi après-midi sur tous les appareils mobiles d’individus susceptibles de localiser Martin Carpentier et ses deux filles.