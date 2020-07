«Je te jure que je vais la brûler»: un proxénète ultraviolent plaide coupable

Justine* a vécu un vrai calvaire pendant plus d’un an sous le joug d’un proxénète ultraviolent. Emmanuel Grandpierre l’a étranglée, battue à répétition et a contrôlé tous les pans de sa vie. « Je te jure que je vais la brûler », a-t-il déjà menacé. Même recherché par la police, le Montréalais a continué d’appâter des victimes.