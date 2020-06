Une jeune mère dans la vingtaine de Gatineau, en Outaouais, a été accusée mardi de l’homicide de son bébé, à la suite de la découverte du corps de l’enfant la veille.

Pierre Saint-Arnaud

La Presse canadienne

Outre le chef d’homicide, la dame dont l’identité ne peut être dévoilée en raison d’un interdit de publication émis par le tribunal est aussi accusée d’avoir fait disparaître le cadavre d’un enfant.

Le corps de la petite victime a été découvert en fin d’après-midi lundi par un résidant derrière un immeuble à logements du boulevard Mont-Bleu, dans le secteur Hull de Gatineau.

Les policiers, appelés vers 17 h, n’ont pu que constater le décès, les manœuvres de réanimation n’étant pas possibles.

Après avoir rapidement déterminé qu’il s’agissait d’une mort suspecte, ils ont appréhendé la mère de l’enfant en soirée.

La cause et les circonstances du décès restent à être déterminées et une autopsie doit être pratiquée par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale.

L’enquête et les expertises sur la scène se poursuivent et plusieurs témoins ont déjà été rencontrés.

Quant à la personne qui a localisé le cadavre, une aide psychologique lui a été offerte à la suite de sa déposition, tout comme aux policiers qui ont constaté le décès sur place.

Il s’agit du deuxième homicide à survenir à Gatineau cette année.