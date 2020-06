Braquage chez l’ex-enquêteur Poletti: un suspect toujours en fuite

L’un des trois hommes qui ont fait irruption dans la résidence de l’ex-enquêteur du SPVM, Pietro Poletti, et de sa mère, dans l’arrondissement de LaSalle la semaine dernière, et ont molesté ces derniers, est toujours en fuite et est activement recherché.