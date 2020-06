L’auteur Yvan Godbout veut faire tomber les accusations de pornographie juvénile

Accusé d’avoir produit de la pornographie juvénile dans son roman d’horreur Hansel et Gretel, l’auteur Yvan Godbout a joué son va-tout cette semaine pour éviter son procès. Dans cette cause phare pour la liberté artistique et d’expression, la Couronne appelle les élus à intervenir pour modifier les comportements en matière de pornographie juvénile.