Le chef Allan Adam, qui a été accusé d’avoir résisté à son arrestation et d’avoir commis des voies de fait contre un policier dans l’exercice de ses fonctions, est visiblement ensanglanté dans la vidéo.

PHOTO ALLAN ADAM, VIA REUTERS

(Fort McMurray) De nouvelles images de l’arrestation violente d’un chef autochtone du nord de l’Alberta a récemment fait surface.

La Presse canadienne

La première nation des Chipewyans d’Athabasca indique que la vidéo, captée par la caméra de tableau de bord d’un véhicule de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), a été rendue publique dans le cadre d’une requête visant à faire suspendre les accusations criminelles portées contre le chef Allan Adam.

La vidéo d’une durée de 12 minutes, partagée par plusieurs médias, montre un agent s’approchant du camion du chef Adam devant un casino de Fort McMurray, dans la nuit du 9 au du 10 mars. On peut voir le chef Adam entrer et sortir de son véhicule, lançant des jurons et se plaignant d’être harcelé par la police.

La situation déjà tendue s’envenime lorsqu’un deuxième agent arrive, fonce sur lui et le plaque au sol, lui assénant ensuite un coup de poing à la tête. Le chef, qui a été accusé d’avoir résisté à son arrestation et d’avoir commis des voies de fait contre un policier dans l’exercice de ses fonctions, est visiblement ensanglanté.

La GRC rapporte que les plaques d’immatriculation de son camion étaient expirées.

L’agence qui enquête sur les décès ou les blessures impliquant des policiers en Alberta a dit qu’elle ferait la lumière sur l’incident

La nation chipewyan indique que l’avocat du chef, Me Brian Beresh, a déposé une requête en justice pour surseoir aux accusations criminelles en raison d’une violation de ses droits. « Tout cela résulte d’une étiquette d’immatriculation expirée. La vidéo parle d’elle-même », a-t-on déclaré dans un communiqué, en réclamant que les agents impliqués soient suspendus et traduits en justice.

Le chef Adam a tenu une conférence de presse le weekend dernier pour soulever des questions concernant son arrestation, dans la foulée de la mobilisation massive contre le racisme à travers l’Amérique du Nord.

« Chaque fois qu’un des nôtres fait quelque chose de pas correct, [la GRC] semble utiliser une force excessive. Il faut que ça cesse », a-t-il déclaré.

La GRC de Wood Buffalo a déclaré que la vidéo de tableau de bord avait été examinée par des superviseurs, qui ont été déterminé que les gestes posés par les agents étaient « raisonnables » et ne remplissaient pas les critères pour déclencher une enquête externe.

Plusieurs ne sont pas du même avis et l’ont exprimé sur les réseaux sociaux jeudi soir.

« Je suis profondément troublé par la vidéo du chef Adam et de la GRC de Wood Buffalo », a écrit le chef conservateur Andrew Scheer. « Cette affaire fait, à juste titre, l’objet d’une enquête. L’usage excessif de la force par la police est toujours une erreur. »